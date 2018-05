Minuto 63: finisce tra applausi, abbracci e lacrime l’avventura della leggenda Buffon alla Juve [FOTO E VIDEO]

Come annunciato in conferenza, questa di oggi è l’ultima partita di Gigi Buffon con la maglia della Juventus. Prima del fischio d’inizio della partita contro il Verona, al termine della quale partirà la festa scudetto dei bianconeri, alcuni compagni di squadra hanno utilizzato i social per omaggiare il portierone-capitano.

Inoltre lo Stadium gli ha riservato applausi, cori e striscioni da brividi.

Entrato in campo con i tre figli, Buffon ha abbracciato tutti i compagni tra gli applausi dei tifosi. Nella curva sud gli ultras hanno esposto lo striscione con una frase dedicata al portiere: “Solo chi tenta l’assurdo raggiunge l’impossibile”.

BRIVIDI AL MINUTO 63′ (ore 16:21).

Quando Allegri ha richiamato Buffon in panchina al 63′, lo Stadium ha riservato al suo numero 1 una meritata ed emozionante standing ovation. Lacrime, applausi e abbracci: un momento che, non c’è dubbio, Gigi non dimenticherà mai. Emozionata, in tribuna, la compagna Ilaria D’Amico.

IL TRIBUTO DEI COMPAGNI:

“Cento partite insieme, 1.040 giorni, sorrisi, lacrime, abbracci. Mi hai insegnato tanto, sei stato il capitano dei miei successi.Ti auguro il futuro più felice, mio capitano. Mi mancherai adesso divertiamoci ancora insieme!” ha scritto Dybala su Twitter.

100 partite insieme,1.040 giorni, sorrisi, lacrime,abbracci.Mi hai insegnato tanto, sei stato il capitano dei miei successi.Ti auguro il futuro più felice, mio capitano.Mi mancherai @gianluigibuffon adesso divertiamoci ancora insieme!

1️⃣👐⚽️#UN1CO #Buffon #legend #juventus pic.twitter.com/CvmpiCY7eg — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 19 maggio 2018

Claudio Marchisio, invece, si è affidato a Instagram:

“Caro Gigi,

le immagini della tua conferenza stampa continuano a scorrere sugli schermi. Ogni volta, nonostante conosca già il finale, spero in un epilogo diverso.

Quando sei arrivato ero poco più che un ragazzino con molti sogni e le idee chiare, conoscevo bene il valore di portare il borsone a quelli più grandi di me. Fin da subito Tu, Alex, Pavel, Mauro e David con il vostro esempio mi avete insegnato cosa significa indossare la maglia bianconera, con lei siete scesi all’inferno e, con la tenacia di chi non molla mai, l’avete riportata in paradiso. Seguendovi ogni giorno ho capito il calciatore che avrei voluto essere e i valori che mi avrebbero contraddistinto come uomo.

Ognuno di noi nella vita incontra delle persone da cui riceve molto di più di quanto possa mai restituire loro, tu per me sei una di quelle. Le tue parole hanno sempre colto nel segno, ma spesso bastava anche solo un tuo sguardo. Lo stesso sguardo che oggi per l’ultima volta incrocerò negli spogliatoi.

Il modo in cui hai amato la nostra maglia rimarrà fonte di ispirazioni per intere generazioni.

Si è appena conclusa l’ennesima replica della tua conferenza stampa, niente da fare, sempre lo stesso finale…

#UN1CO #Buffon”.