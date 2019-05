“Mio figlio malato picchiato dai bulli”: la denuncia di un papà

È successo in una scuola del Ciriacese: il genitore si è rivolto ai carabinieri dopo l'ultima aggressione

Vittima dei bulli per due anni. E’ l’inferno vissuto da un tredicenne, con problemi di salute, di una scuola media delle Valli di Lanzo. Dopo l’ultimo grave episodio, il padre ha denunciato tutto ai carabinieri che ora stanno indagando sulla vicenda.

Il ragazzino sarebbe stato aggredito con calci e pugni da alcuni compagni di scuola. Non solo, gli avrebbero anche rotto il sondino dell’insulina, fondamentale per le sue condizioni di salute. In precedenza, lo studente sarebbe già stato bersaglio di vessazioni e aggressioni.