«Il mio grido d’amore e… Viceversa»

“Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa”. È contenuta tutta l’essenza della parola amore nel ritornello scritto da Francesco Gabbani per “Viceversa”, la canzone, con musica di Pacifico, che gli è valso il secondo posto al Festival di Sanremo. Casca a pennello, quindi, che proprio oggi, nel giorno di San Valentino, esca per BMG sulle piattaforme, in vinile e in due differenti formati cd, Standard e Deluxe, il nuovo album del cantautore e polistrumentista di Massa e che come prima tappa per il firmacopie Gabbani abbia scelto Torino.

L’artista incontrerà il pubblico a partire dalle 17,30 presso il Mondadori Store di via Monte di Pietà, in pieno centro, e già si parla di bagno di folla.

