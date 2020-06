«Mio marito in cella per omicidio è innocente e c’è chi sa la verità»

L’appello disperato di una moglie rimasta sola e malata riapre ferite dolorose e un vecchio giallo. Rimettendo in discussione una verità stabilità in tre gradi di giudizio. E instillando il dubbio che un uomo stia scontando una condanna a sette anni di carcere per omicidio colposo da innocente. Un dubbio che per Olga Opessi, 69 anni, moglie di quel Vittorio finito in cella con l’accusa di essersi disfatto del corpo di un operaio in nero morto mentre lavorava nel suo cantiere, è una certezza. «Perché io – spiega con la voce rotta dal pianto accarezzando la foto delle nozze con l’impresario edile che ha conosciuto 34 anni anni fa – sono sicura. Lui non c’entra. Perché lui non ha mai torto un capello a nessuno. Perché in questa storia ci sono troppe cose che non tornano. E io sono convinta: la verità è un’altra. E qualcuno sa».

E’ a quel qualcuno che Olga rivolge un appello: «Vuotatevi la coscienza, vi prego. Dite ciò che sapete, anche con una lettera anonima. Ma vi imploro, fatelo. Perché mio marito non si merita questo.

