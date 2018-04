«Mio marito, la Corrida e la tv sono i miei veri grandi amori»

Sorridente e spigliata, Ludovica Caramis, volto noto al pubblico di Raiuno come “professoressa” in “L’eredità”, si sta cimentando brillantemente nel ruolo di “valletta ufficiale” accanto a Carlo Conti nella nuova “Corrida” sulla rete ammiraglia. Il debutto boom della prima puntata che ha tenuto incollati alla televisione quasi sei milioni di persone (5.999.492 spettatori, 27,4 per cento di share) è sicuramente anche merito suo. Ludovica è stata modella ed ex concorrente di “Miss Italia”, nel 2009 arrivò fra le prime venti, poi dal 2011 la tv. Ha anche partecipato nel 2014 a “Tale e quale show” dove interpretava Victoria Beckham in una esibizione dedicata alle Spice Girls.

Ludovica, come le piace definirsi?

«Sono abbastanza peperina e vulcanica. Mi ritengo estroversa. Sono ironica e autoironica, prerogative che non guastano soprattutto quando si lavora con un personaggio come Carlo, che ama divertirsi, prendersi e prendere un po’ in giro. Io so che con lui bisogna stare al gioco perché lo conosco da quando sei anni fa ho cominciato a fare i miei primi passi a “L’eredità».

La “Corrida” è un programma che ha fatto la storia della tv italiana, come sta vivendo questa nuova esperienza?

«L’aspetto bello è che la diretta mi emoziona, mi dà adrenalina. Poi c’è il fattore imprevedibilità che è dato dai personaggi. Non è una gara, non è un talent e loro vivono l’esibizione con goliardia».

Qual è il più grande pregio di Carlo Conti?

«Lui è il numero uno. È uno stakanovista e con la sua dedizione al lavoro mi ha insegnato molto, lo considero un maestro. In questi anni ha dimostrato di avere una marcia in più, facendo tutti programmi di grande successo. Tra i pregi gli riconosco anche quello di saper conquistare il pubblico con humor e simpatia, è una sua dote innata oltre alla professionalità».

Tra tutte le vallette che si sono avvicendate nelle varie edizioni, quale le è piaciuta in particolare?

«Michela Coppa, che ha affiancato Gerry Scotti. Apprezzo il suo stile. Ma non ho un vero punto di riferimento. Carlo vuole che io sia me stessa, ironica e in grado di buttarmi nella mischia all’occorrenza».

Cosa ha fatto in quest’ultimo anno in cui è rimasta lontana dai riflettori?

«Sono andata ad abitare a Bologna per stare insieme a mio marito (il calciatore Mattia

Destro, ndr), che vive lì per lavoro e così ho smesso per un po’ di fare la pendolare da Roma. A Bologna ho frequentato un corso di recitazione e di teatro basato sul metodo di

Stanislavskij, che ti permette di tirare tiri fuori molto di te».

Di recente ha anche aperto un negozio di abbigliamento. È il suo piano B?

«Ho avviato questa attività con due amici d’infanzia e ne sono soddisfatta, anche perché si sa che il lavoro nel mondo dello spettacolo è precario. Però spero tanto che la “Corrida” mi porti fortuna e mi apra qualche porta».

Progetti per il futuro?

«La mia idea è di mettere su famiglia senza trascurare il lavoro. Voglio continuare a studiare per seminare, la tv è il mio primo amore».