«Il mio show tra ironia e verità. La De Filippi è il Cr7 della tv»

Tutti i pomeriggi su Raiuno con “Vieni da me”. Giovane, solare, vulcanica. A Caterina Balivo, 38 anni, conduttrice, mamma di due bambini, moglie e presto scrittrice non manca nemmeno l’ironia. È quella che ci ha messo in tutti i suoi programmi da “Unomattina” a “L’anno che verrà”, da “Linea verde” a “Festa Italiana”, da “Stasera mi butto” a “Pomeriggio sul Due” fino a “Detto Fatto”.



Caterina, come definisce il suo programma?

«Prende spunto dallo show statunitense dell’attrice comica Ellen DeGeneres. È un talk show con interviste ironiche, inedite, a personaggi famosi che si mettono in gioco. Ovviamente l’abbiamo adattato al gusto italiano, giocando molto sull’ironia e l’irriverenza: lei è una comica io invece sono una conduttrice, lei va in onda la mattina noi invece alle due su Raiuno».



L’ospite dei suoi sogni?

«Non ce n’è uno in particolare. L’unica cosa importante è che tutti quelli che verranno da me si sentano come a casa e si divertano».



Cosa si è portata dietro del successo di “Detto fatto”?

«Un grande insegnamento: in tv vince il gioco di squadra».



Sua competitor sulle reti della concorrenza è Maria De Filippi.

«Eh sì, non c’è nulla da fare: lei è il Cr7 della tv».



Parliamo di calcio: tifa Juventus? «Assolutamente no. Sono tifosa del Napoli e il mio idolo è Hamsik«.



Per lavoro si trasferisce a Roma dopo otto anni a Milano. Felice o traumatizzata?

«Pensavo fosse meno dura, ma mi avvicino alla mia famiglia…».



Sta scrivendo un romanzo che uscirà in autunno dal titolo “Gli uomini sono come le lavatrici”. Cosa vuol dire?

«Che sono utili finché funzionano..».



Sa cucinare?

«La mia specialità è il gazpacho, che preparo in versione light: al posto delle cipolle metto il melone, e il finocchio sostituisce il cetriolo».



Il sogno di bambina?

«Ne avevo diversi: volevo fare la mamma, la suora e il magistrato. Poi a quindici anni ho deciso che sarei diventata una giornalista».



È la regina dei social: 890 mila la seguono su Instagram, oltre 700 mila like

su Facebook, più di 420 mila su Twitter…

«In una società dove tutti vogliono sapere tutto di te la quotidianità è fondamentale, è il modo per farti vedere per come sei. I social sono un mezzo democratico e immediato, che gestisci personalmente e arriva a tutti. Questa è la parte positiva. Le foto che pubblico sono senza filtri perché non voglio abituarmi a vedere la mia immagine diversa da quella che sono. Vorrei fare questo lavoro senza sentirmi mai inadeguata perché non mi riconosco più».



Vent’anni fa arrivava terza a Miss Italia. Guardandosi indietro che fotografia ha di se stessa?

«Un ritratto fedele. Io volevo proprio fare questo lavoro. Sono cresciuta con “Non è la Rai”, un programma che ha fatto sognare milioni di ragazzine: lo guardavo e pensavo che volevo diventare come loro. Ce l’ho fatta».