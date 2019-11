«Il mio spettacolo come un grande set»

Non ci poteva essere modo migliore per inaugurare l’autunno caldo, anzi bollente, dei live torinesi che lo spettacolo realizzato da Mika. L’artista libanese classe 1983, naturalizzato inglese ma cittadino del mondo, almeno date le sue sette lingue tra cui l’italiano parlate correttamente, partirà infatti con il suo “Revelation Tour” domenica 24 novembre dal PalaAlpitour di corso Sebastopoli. E se il destino vuole che il concerto coincida con il secondo giorno del Torino Film Festival, si può stare certi che gli effetti speciali saranno garantiti non tanto nel buio della sala quanto sul palco del palazzetto.

Un’occasione spettacolare per presentare al pubblico il suo quinto album in studio dal titolo “My name is Michael Holbrook” (Universal Music). Un nuovo show pensato in ogni minimo dettaglio, come si faceva un tempo: «L’ho cambiato ben quattro volte – spiega Mika stesso – consapevole che questo tour doveva essere diverso dagli altri realizzati fino ad oggi. E quindi ho disegnato un set molto bello, ricorda un’immensa installazione d’arte, grandi illustrazioni e foto sospese nell’aria. Il palco è tutto proteso verso il pubblico, e mi lancia in una dimensione quasi onirica e intima».

Una dimensione che Mika condividerà con una super band di quattro grandi musicisti Timothy Van Der Kuil (chitarra); Max Taylor (basso); Wouter Van Tornnhout (batteria); Mitchell Yoshida (pianoforte): «Ciascuno suonerà due strumenti. Abbiamo fatto un mese di prove per poter trovare la giusta sintonia e, con questo super concentrato di eccellenti musicisti, non è stato difficile».

Dichiarazioni molto forti che fanno venire l’acquolina in bocca ai tanti fan che attendono di ascoltare e vedere Mika dal vivo. In scaletta, in primis, i brani dell’ultimo disco e qualche classico.

«I brani parlano di temi molto seri e personali, ma offrono musica di grande gioia e colore – spiega Mika – Ad un certo punto mi sono detto: se la vita ti lancia una grossa sfida, alza la temperatura, offri il tuo cuore, scrivi melodie. Mi sono concentrato sull’idea di diventare un adulto senza perdere umanità, calore, il senso dei colori e dell’eccentricità».

E detto da Mika, uno fra i più estrosi artisti internazionali, si può stare certi che sarà proprio un “Revelation Tour”.

«Il titolo del tour si collega al mio percorso di ricerca identitaria e – per l’appunto – rivelazione che ho intrapreso in questa nuova avventura artistica. Ho lavorato a uno spettacolo ricco di sorprese, forte delle esperienze e del bagaglio acquisito con i miei spettacoli televisivi, ma riportando la musica al centro di tutto. In Italia, poi, per me è una vera emozione viaggiare da un estremo all’altro della Penisola. Con “Stasera CasaMika” vi ho invitati tutti a fare festa a casa mia, stavolta sarò io a venire a casa vostra».

Il tour proseguirà poi per altre 11 tappe da Roma a Reggio Calabria. I biglietti possono essere acquistati su vivaticket, ticketmaster e ticketone (Barley Arts, da sempre in prima linea nella lotta contro il Secondary Ticketing, invita a diffidare dai circuiti di vendita alternativi e non comunicati).