Mira Up colora le case popolari: «Ma il rilancio è ancora fermo»

Da quando Mira Up ha cambiato il look delle case popolari di via Artom sono ormai passati quattro anni. Un progetto che coinvolge cittadini e associazioni territoriali nella realizzazione di interventi di abbellimento nel quartiere. Nato dal tavolo di co-progettazione “Mirafiori Arte e Bellezza” e promosso dalla Fondazione Comunità di Mirafiori, il progetto mira a diffondere nella cittadinanza una nuova immagine di Mirafiori Sud dando voce direttamente a chi abita nel quartiere, nell’ottica di una cooperazione efficace, solidale e costruttiva.

IL TEMA DEL VOLO

Il tutto seguendo due filoni principali. Il primo comprende un confronto fra cittadini intorno al tema del volo – da cui il nome “Mira Up” – per realizzare interventi d’arte e azioni di riqualificazione ambientale, paesaggistica e sociale in diversi luoghi, dando vita a progetto diffuso e dal forte carattere identitario. Il secondo filone, parallelo al primo, prevedeva che un gruppo di abitanti del quartiere, accompagnato da esperti, partecipasse alla conduzione di un percorso narrativo sull’evoluzione del quartiere attraverso il recupero di memorie e testimonianze.

L’ALTRO PRECEDENTE

Nel 2018 l’associazione Kallipolis e l’associazione Centrox100 hanno organizzato l’evento Bagni Lido Mirafiori: due incontri pubblici nei giardini tra i palazzi popolari di quella zona, nell’ambito del progetto Mira Up, sostenuto dalla Fondazione della Comunità di Mirafiori. Una “seconda puntata” dopo il laboratorio che ha portato alla realizzazione del “Gran Galà di Bandiere”, inaugurato alla Casa nel Parco. Un’installazione permanente che ha fatto atterrare al parco Colonnetti una sorta di veliero urbano suggestivo e ben visibile anche a distanza.

COSA RIMANE?

Dei progetti oggi rimangono le opere, ben visibili sui muri delle case popolari all’altezza di via Artom. Da via Onorato Vigliani verso Moncalieri spiccano sui palazzi i prodotti mai imbrattati. Ma tutto intorno restano ancora molte battaglie da vincere. Come la riqualificazione dell’ex skatepark e del vecchio campo da calcio. Per i residenti, la speranza, che il futuro possa portare in dote nuove riqualificazioni.