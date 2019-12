Trasportato con un volo di Stato dal Policlinico di Bari, Domenico Gatta era in condizioni disperate: "Sono rinato"

Miracolo di Natale. No, non è il titolo di un film. Ma la testimonianza che, a volte, anche una flebile speranza può tradursi in realtà.

E’ quanto successo a Domenico Gatta, 47 anni, giunto alle Molinette di Torino dal Policlinico di Bari con un volo di Stato. Condizioni disperate, le sue. Affetto da una grave fibrosi cistica, era in coma. A ottobre è stato sottoposto al trapianto di polmoni, fegato e pancreas. “Sono rinato. Questo Natale sarà indimenticabile per noi” ha detto.