Mirafiori, 21enne arrestato per spaccio: beccato con 850 grammi di cocaina

Il giovane, residente in via Borgosesia, è stato fermato in possesso di 6 grossi ovuli contenenti stupefacenti

Era in contatto con dei cittadini albanesi: manteneva le sostanze per conto loro

Nelle scorse ore, gli agenti della Polizia di Stato di Mirafiori hanno arrestato un cittadino italiano di 21 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane, residente in via Borgosesia, a seguito di indagini era risultato essere in contatto con cittadini di nazionalità albanese dediti allo spaccio ed essere incaricato del deposito di sostanze stupefacente per loro conto.

IL RITROVAMENTO

Gli investigatori hanno prima perquisito l’alloggio dove il ragazzo vive con i suoi genitori, senza però trovare nulla di interessante, se non un mazzo di chiavi appartenenti ad un garage ubicato in via Sospello. E proprio in questo box hanno trovato e sequestrato 6 grossi involucri in cellophane contenenti complessivamente 850 grammi di cocaina, per poi arrestare il colpevole.