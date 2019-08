Mirafiori, arrestato “coltivatore diretto” di marijuana [VIDEO]

Aveva attrezzato una vera e propria serra nel salotto di casa, un quarantottenne italiano, incensurato, che, per far fronte alle difficoltà economiche, ha deciso di improvvisarsi “coltivatore diretto” di marijuana.

Sulle date di un calendario riportava in maniera meticolosa tutte le fasi di lavorazione: quando irrigare, quando detergere le piante e quando provvedere al concime.

Scoperto dai poliziotti del Commissariato di Mirafiori: durante il servizio di pattuglia gli agenti hanno notato alcune piante spuntare da un terrazzo in via Pio VII. Sequestrate complessivamente 21 piante di marijuana alte più di un metro e mezzo e tutta l’attrezzatura per la coltivazione: diverse lampade UV, una macchina per sottovuoto, diversi vasi e taniche varie, concimi, cesoie, un bilancino di precisione, diverse confezioni in cellofan, un umidificatore e un ventilatore.