Mirafiori Nord, garage trasformato in market della droga: arrestati due giovani torinesi

I carabinieri hanno sequestrato 1,5 chili di marijuana, 25 grammi di cocaina, 75 grammi di ecstasy in cristalli e 1.800 euro in contanti

Un vero e proprio supermarket della droga allestito in garage. E’ successo nel quartiere di Mirafiori Nord, dove i carabinieri della compagnia di Venaria hanno arrestato due torinesi di 20 e 25 anni, incensurati.

I militari dell’Arma, che hanno individuato il punto di spaccio seguendo alcuni tossicodipendenti partiti da Venaria, hanno sequestrato 1,5 chili di marijuana, 25 grammi di cocaina e 75 grammi di ecstasy in cristalli, oltre a tutto il materiale per il confezionamento della droga e 1.800 euro in contanti.

Non solo, i carabinieri hanno recuperato anche appunti contabili di lavoro e bigliettini con l’elenco dei clienti, ai quali è associato il tipo di droga richiesto.