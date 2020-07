Mirafiori, pronto al trasloco con cinque chili e mezzo di droga: arrestato 23enne [FOTO e VIDEO]

Venerdì scorso, personale del Commissariato di PS “Mirafiori” ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità albanese di 23 anni per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Il giovane, infatti, deteneva in un alloggio di via Pesaro, che stava per abbandonare un’ingente quantità di marjuana, cinque chili e mezzo.

Il 23enne, monitorato dagli investigatori della squadra investigativa del Commissariato già nei giorni precedenti, è stato fermato a distanza dall’abitazione a lui in uso mentre, a bordo di una vettura, si allontanava con 700 euro in contanti: l’albanese aveva da poco deciso, come è emerso dalle indagini, di trasferirsi a casa della neo fidanzata.

È stato fermato, infatti, con valigie piene di vestiti e oggetti personali; la droga, contenuta in un grosso sacco in cellophane, aveva intenzione di spostarla per ultima, una volta verificate le condizioni dell’appartamento della ragazza. Al momento del fermo, lo stesso ha negato inizialmente di avere la disponibilità dell’alloggio, e neanche davanti all’evidenza degli indizi a suo carico ha collaborato fornendo le chiavi per l’accesso all’abitazione.

Costretti dalla reticenza del sospettato, i poliziotti hanno forzato la porta dell’appartamento, rinvenendo al suo interno un grosso involucro di cellophane chiuso con del nastro da imballaggio che custodiva la marijuana sequestrata: pronto per il trasloco.

Il giovane, la cui posizione, visto l’elevato quantitativo di droga rinvenuto in suo possesso, è al vaglio delle autorità per capirne l’esatto ruolo che questi avesse nel traffico di stupefacenti in cui risulta coinvolto, è stato tradotto in carcere.