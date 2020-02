Mirafiori rimane senza poste: gli uffici chiusi per inagibilità

Un ufficio chiuso causa incendio e un altro che ancora deve aprire per via dei lavori. E così a Mirafiori Sud scoppia il caos-poste. Si comincia da via Negarville, uno sportello che in questi ultimi mesi sembra finito sotto una sorta di incantesimo malvagio. A dicembre doveva chiudere per sempre, poi per fortuna la retromarcia di Poste Italiane – anche sulla spinta di un intero rione in protesta – lo ha salvato. Ma la settimana scorsa, il senzatetto che dormiva sotto l’ex mercato di via Plava ha pensato bene di dare fuoco al postamat, prima di finire in manette ad opera dei carabinieri.

Quanto all’ufficio, per qualche giorno è stato chiuso, poi ha riaperto ma senza postamat perché bruciato. Quindi, l’altro ieri, il dietrofront inaspettato. “Chiusura temporanea per inagibilità dei locali”, come recita il biglietto affisso alla vetrina. E al momento, la data di riapertura non c’è. Dunque, per le pensioni, la corrispondenza e i pacchi, gli utenti devono andare in via Pomaretto. «Un posto minuscolo che si riempie di gente nel giro di mezz’ora», lamentano i residenti.

A dire il vero, ci sarebbe corso Unione Sovietica. Ma anche qui c’è un problema, perché i locali sono chiusi addirittura dal 9 dicembre per via di corposi lavori di manutenzione straordinaria, che una volta terminati restituiranno banconi, sale e bagni completamente nuovi, luci a led e una rampa esterna a doppio scivolo per far salire le carrozzine. Un gran bel progetto, peccato che bisognerà attendere fino al 9 febbraio e per chi ha tempo e voglia la soluzione obbligata diventa via Guala, zona Lingotto.

Dunque, per il momento nel quartiere scarseggiano gli sportelli disponibili. Compresi quelli bancari, visto che in corso Unione ha chiuso anche la filiale Intesa Sanpaolo. E mentre per l’ufficio postale vicino alla circoscrizione Due si attende la fine dei lavori, Poste Italiane fa sapere che in via Negarville non si poteva fare altrimenti.

«Era necessario tutelare sia gli utenti che i nostri dipendenti – spiega l’azienda – per cui abbiamo deciso di chiudere. Ora sono in fase conclusiva le operazioni di bonifica, anche per evitare il respiro di odori post-incendio. Non appena i lavori finiranno, lo sportello riaprirà al pubblico». In poche parole, agli abitanti del quartiere non resta che armarsi di pazienza e aspettare.