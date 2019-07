Mirafiori, sos di residenti e associazioni: scatta l’operazione anti-droga della polizia [VIDEO]

Lotta allo spaccio di droga nel quartiere Mirafiori Sud di Torino. In seguito alle numerose segnalazioni da parte di cittadini e associazioni, la polizia è intervenuta per un controllo accurato dell’area compresa tra via Artom, via Pisacane, via Fratelli Garrone e via Somalia, dove si registra un incremento degli episodi di violenza nei confronti dei residenti.

In particolare, è stata accolta la richiesta d’aiuto dell’associazione ‘Casa nel parco’, che da tempo si batte per riqualificazione la zona di via Artom con iniziative culturali e ricreative che favoriscono l’aggregazione. Come riferito dall’associazione, le loro attività rischiano di essere compromesse a causa della presenza di diversi giovani pusher che in più d’una occasione hanno mostrato atteggiamenti aggressivi.

Gli agenti del commissariato Mirafiori, che si sono avvalsi del prezioso ausilio delle unità cinofile, hanno passato al setaccio l’intera zona, identificando in totale 59 persone, per la maggior parte italiane e pregiudicate, e ispezionando gli scantinati di sette edifici ubicati in via Fratelli Garrone, dove in passato erano state sequestrate cospicue quantità di droga. Controllati anche 25 veicoli.

