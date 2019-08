Miriam Leone si confessa. «Sì, anch’io ho sofferto…»

Miriam Leone e le pene d’amore. A vedere quanto è bella e sorridente l’ex Miss Italia che in pubblico non mostra mai il suo lato sofferente, non si direbbe. Eppure è lei per prima a confessare di essere in una fase particolare della vita.

Dopo l’addio a Davide Dileo, in arte Boosta, l’ultima storia lunga e importante della sua vita, Miriam ammette in questo momento di essere single, Una condizione non necessariamente voluta ma che accetta, come ha spiegato al settimanale “Vanity Fair” che le ha dedicato la copertina e una lunga intervista: «Ho sofferto per amore prima di capire cosa fosse l’amore. L’amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un’altra storia che non sempre vale la pena vivere». Forse un messaggio indiretto per chi non l’ha trattata come lei avrebbe voluto. Di sicuro una costatazione che sa quasi di rassegnazione.

Il lavoro, almeno quello, le dà grosse soddisfazioni. Ma non è stato sempre così e la sua famiglia ha avuto difficoltà ad andare avanti: «Vengo da una famiglia a cui il cibo non è mai mancato, ma che durante la mia infanzia ha avuto importanti difficoltà economiche. In un certo periodo abbiamo dovuto tirare la cinghia. Era l’epoca in cui sembrava che per decreto divino ogni ragazzo dovesse indossare una maglietta Calvin Klein e a me, quella maglietta, i miei non potevano proprio comprarla. Alla fine agguantai un’imitazione che misi con la vergogna di chi può essere scoperto da un momento all’altro. Pensavo in continuazione che qualcuno mi avrebbe smascherato. Sembra stupido, ma si trattava di angosce terribili, angosce da insicurezza, angosce da batticuore».

Oggi a 34 anni e con una carriera come attrice lanciatissima può permettersi questo ed altro. Ma ricorda con nostalgia gli abiti su misura che le confezionavano le sue zie sarte, mentre quella maglietta l’ha buttata. Le zie sono le stesse che sognano di vederla finalmente accasata. Lei ci scherza sopra: «Nel mio frigo non manca mai un limone da buttare. Nasce giallo, diventa verde, poi fa la muffa. La vita da single, signori, è così. Le zie però, il corredo di nozze tutto ricamato a mano, stupendo, lo hanno messo coscienziosamente da parte. Un giorno, dicono, me lo daranno: ma solo se mi sposo. Non demordono, loro».

In mancanza di un amore, si dedica alle sue passioni, come l’immersione. Una volta ha anche rischiato grosso durante una mareggiata. Si è ferita dappertutto e le ha pure prese «perché al tempo si usava così». Oggi invece sogna solo uno scoglio al quale aggrapparsi con forza. In mancanza, si concentra su se stessa, orgogliosa di farlo.