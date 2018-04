Mirtha Sosa, la musa paraguayana del Madrid è muy caliente

Il gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo ha lasciato il segno. In tutti i sensi. Gioiscono… “doppio” i supporters delle “merengues“, non solo per il colpaccio in trasferta dei “blancos” di Zidane in casa della Juventus nella gara di andata dei quarti di Champions, ma anche per i festeggiamenti un po’ speciali di una tifosa particolarmente caliente: la fotomodella Mirtha Sosa. Tifosissima del Real Madrid e di CR7 in particolare, la procace ed avvenente paraguayana ha voluto rendere omaggio (a modo suo, s’intende) al campione portoghese pubblicando sui social un nudo integrale che ha lasciato a bocca aperta i suoi followers. Godetevela in questa photogallery tratta dal suo profilo Facebook!!