Miryea Stabile, una “pupa” da sballo

Vanta una partecipazione a Ciao Darwin, è stata grid girl al Rally di Monza, è comparsa nel videoclip “Bandita” di Jake La Furia e ha avuto un’infanzia difficile, segnata da difficoltà familiari e scolastiche.

È questo, in sintesi, il ritratto di Miryea Stabile, biondissima e conturbante “pupa”, tra le protagoniste della nuova edizione del programma cult in onda su Italia 1. Di sicuro una presenza che non passa inosservata.

Classe 1997, bresciana, Miryea (Miry per gli amici) è ballerina, influencer e graphic designer. Non ama troppo i libri, va pazza per sole, mare, piscina e palestre. E di sicuro ha un bel fisico.