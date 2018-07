Misano Adriatico, selfie sui binari col treno in arrivo: tra i 4 denunciati anche un torinese

Si erano seduti sui binari armati dei loro smartphone, in attesa del passaggio del treno. L’obiettivo? Un selfie da brivido, uno scatto da postare sui profili social per ottenere un boom di like. L’ultima (stupida e pericolosa) moda diffusasi tra i giovani.

E’ successo a Misano Adriatico, domenica pomeriggio: protagonisti quattro ragazzi tra i 19 i 22 anni, di cui un torinese in vacanza (gli altri tre dell’Emilia Romagna), tutti denunciati.

Già, perché poco prima dell’arrivo di un Frecciabianca è intervenuta la polizia municipale che ha fermato i giovani, evitando una possibile tragedia.