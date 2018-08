Miss Eleganza Piemonte e Valle d’Aosta 2018: trionfa la 18enne di Vinovo Vanessa Balsamo [LE FOTO]

Gran successo di pubblico, ieri sera, per l’elezione Miss Eleganza Piemonte e Valle d’Aosta 2018 nell’accogliente cornice del Salone Arly di La Thuile.

Il titolo è andato a Vanessa Balsamo, diciottenne di Vinovo (To): è alta 1,66 centimetri e, ha capelli e occhi castani e nella vita fa la parrucchiera e modella, con una passione sincera per la danza.

Seconda classificata Aurora Leli, 20 anni di Nole, studentessa. Terza Rebecca Givone, 19 anni di Dusino San Michele (At), iscritta alla facoltà di psicologia, appassionata di danza e teatro. Quarta classificata Gaia Disopra, 20 anni di Moncalieri, studentessa di giurisprudenza, appassionata di danza, canto e recitazione. Infine, quinta classificata Veronica Lacara, estetista di Biella che proprio ieri ha festeggiato i suoi 18 anni dietro le quinte del concorso.

A presentare la serata la fossanese Elisa Muriale, Miss Piemonte 2015, oggi showgirl e modella. Prossimo appuntamento il 24 agosto alle ore 21 a ‘La Ferté Restaurant and Suits’ di Asti, per l’elezione di Miss Sport Piemonte e Valle d’Aosta. Il concorso tornerà in Valle il prossimo 1 settembre, con l’ultima tappa della stagione, l’elezione di Miss Valle d’Aosta 2018 nella prestigiosa cornice dell’Hotel Camp Zero di Champoluc, inaugurato a fine luglio.