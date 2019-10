Miss Italia lascia il fidanzato. «Devo pensare a me e basta»

In fondo lo doveva già sapere al momento dell’incoronazione: negli ultimi anni quasi tutte le ragazze che hanno indossato la fascia di Miss Italia, anche quando sono arrivate sulla passerella finale come fidanzate, hanno rotto poco dopo. L’ultima in ordine di tempo è Carolina Stramare che da inizio settembre è la più bella d’Italia ma adesso è anche tornata single. All’epoca lei raccontava di essere felicemente fidanzata con Alessio Falsone, un passato da attaccante nel Vigevano e in C con il Milazzo, un presente da imprenditore nel mondo della ristorazione. Sono andati avanti ancora per un mese, ma adesso la storia è arriva al capolinea e a confermarlo arrivano le parole di Carolina: «Ci sentiamo tutti i giorni – ha detto a “DiPiù” – e parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai e quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano». Una scelta di campo per una che in poche settimane è totalmente cambiata e che lei vuole mordere fino a quando è in tempo. Lo dice con molta onestà: «Ora devo un attimo pensare a me e basta. Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava».

E Alessio come l’ha presa? Forse non è così disperato come potremmo immaginare. Almeno, a giudicare dalle indiscrezioni che “DiPiù” ha fatto circolare. Il ragazzo infatti sarebbe stato contattato dalla redazione di Uomini & Donne per diventare un nuovo tronista non appena ci sarà la scelta di quelli attualmente impegnati con il programma di Maria De Filippi. Miss Italia cade dalle nuvole: «Non mi ha detto niente, spero che non me l’abbia nascosto. Per carità, ci può stare, ma dato che lo conosco bene so già che se accettasse non si troverebbe a suo agio in televisione in quel tipo di show». Finita qui No, perché la macchina del gossip è sempre in moto e la mente torna a quella dedica speciale arrivata a Carolina subito dopo la sua elezione. Via social con lei si era congratulato anche Eros Ramazzotti: «Non ci potevo credere. Così gli ho detto che ho persino una frase di “Mamarà” tatuata sulla caviglia destra: “Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così”. Era la preferita di mamma (mancata un anno fa per un tumore, ndr)». Lei è stata invitata a un suo concerto e basta, per ora: «Nooo, sono fidanzata. Lo adoro come cantante, ma sarebbe un po’ troppo maturo per me». Ora però è single, proprio Eros.