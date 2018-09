Miss Italia, c’è una piemontese tra le finaliste [LE FOTO]

Aurora Leli, Miss Sorriso Piemonte e Valle d’Aosta, sarà in finale a Miss Italia con il numero 18. Ventenne di Nole (TO), alta 1.72, ha i capelli castani e gli occhi azzurri. Diplomata al liceo scientifico, studia fisioterapia e vorrebbe lavorare in ambito sportivo. Pratica atletica a livello agonistico e la sua specialità sono i 400 metri piani. “Avatar” è il suo film preferito perché “esprime a pieno il degrado umano dei nostri tempi”.