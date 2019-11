Missione compita per Giusy Covino: all’Università di Torino un lettore informatico per sordi

Giusy Covino ha vinto la sua battaglia. La 22enne studentessa di scienze della comunicazione all’Università di Torino, sorda dalla nascita, da tempo si batteva perché il diritto allo studio fosse garantito davvero, anche a chi – come lei – è alle prese con problemi di udito.

Alcune settimane fa Giusy si era rivolta al presidente del consiglio Giuseppe Conte, chiedendo che fosse messo a disposizione un interprete Lis all’Università per 32 ore di lezione in luogo delle 8 garantite fino a oggi. La sua richiesta sarà, in qualche modo, presa in considerazione.

In consiglio regionale, infatti, sarà presentato e discusso un ordine del giorno relativo all’acquisto di un programma informatico di traduzione simultanea che consentirà a lei e agli altri 46 sordi iscritti nell’ateneo torinese di leggere su un notebook in tempo reale le parole pronunciate dal docente. A presentare la proposta esponenti di entrambi gli schieramenti politici.