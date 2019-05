In missione su Marte. Così Torino diventerà la “Houston italiana”

Partirà da Torino, la “Houston italiana”, il comando che potrebbe cambiare la storia dell’umanità. In corso Marche, infatti, negli stabilimenti della Altec, ieri è stato inaugurato il centro di controllo del rover della missione Exomars 2020, organizzata dall’Agenzia spaziale europea (Esa), da quella russa Roscosmos e con il contributo della Nasa, da dove saranno saranno controllati i movimenti del rover – chiamato Rosalind in onore della chimica, Rosalind Franklin, che scoprì la struttura del Dna – che grazie a una particolare trivella (anche questa costruita in Italia e realizzata da Leonardo) perforerà il suolo di Marte con una punta fino a due metri di profondità in cerca di tracce di vita a partire dall’inizio del 2021. Solo a tale profondità, infatti, le attività biologiche non vengono distrutte dalle radiazioni cosmiche presenti invece in superficie.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++