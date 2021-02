Mistero: due pistole spuntano dalle campagne del Canavese [VIDEO]

A Castellamonte, nell’hinterland torinese, i carabinieri hanno rinvenuto abbandonata in un terreno una pistola Smith&Wesson risultata provento di un furto consumato in una privata abitazione alcuni giorni fa.

A San Carlo Canavese, in piena campagna è stata trovata un’altra pistola, una Beretta 7,65, con relativo munizionamento. Questa arma non risulta censita in banca dati. Sono in corso le indagini per individuarne la provenienza. Entrambe le armi saranno inviate al Ris di Parma per verificare il loro eventuale utilizzo in episodi delittuosi.