Il mistero di Sarri scuote i social

In molti si interrogano sul futuro del tecnico alla Juventus. E non solo per le sue condizioni di salute...

Panchina a rischio? Il suo rapporto con lo spogliatoio e con CR7 non sarebbe dei migliori

In molti si interrogano sul futuro di Maurizio Sarri alla Juventus. Sui social si dibatte non solo sulle sue condizioni di salute, ma anche sulla sua permanenza nella Torino bianconera.

Ma procediamo con ordine. Il tecnico di Figline Valdarno ha già saltato la prima di campionato contro il Parma a causa della polmonite e, nonostante le voci delle ultime ore, non dovrebbe accomodarsi in panchina neppure in occasione della ‘sfida delle sfide’, quella contro il suo Napoli.

C’è, però, chi teme che dietro la polmonite si possa nascondere qualcosa di più serio e grave (c’è chi parla addirittura di un tumore). Tanto che Sarri sarebbe già in cura presso la clinica Fornaca. Il condizionale è d’obbligo, visto che il club bianconero ha smentito seccamente, sottolineando che l’allenatore “ha contratto una polmonite e che qualunque diversa notizia è priva di fondamento”.

Resta il timore dei tifosi, che sul web esprimono preoccupazione per lo stato di salute del tecnico scelto dalla Vecchia Signora per vincere la Champions col bel gioco.

PANCHINA A RISCHIO?

Negli ultimi giorni il dibattito sul futuro di Sarri si è infiammato per le voci sempre più insistenti di un rapporto già incrinato con lo spogliatoio e soprattutto con Cristiano Ronaldo. Su Whatsapp circola un file audio, divenuto virale, di un giornalista molto vicino all’ambiente juventino che riferisce – forse a un collega – dell’esonero imminente del tecnico a favore del ritorno di Massimiliano Allegri.

Occhio, però: spesso, durante le sessioni di mercato, spuntano audio fake (come sembra esserlo questo). Sta succedendo lo stesso a Napoli con Mauro Icardi: una voce sudamericana, spacciata per migliore amica di Wanda Nara, dà per certo l’arrivo dell’argentino alle falde del Vesuvio. Dunque, nulla è certo.

Soltanto il ritorno in panchina di Sarri (contro il Napoli?) potrà mettere fine a supposizioni e congetture.