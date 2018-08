Misure per il lavoro in agricoltura: protocollo d’intesa tra Regione, Agenzia Piemonte Lavoro e parti sociali

Promuovere il lavoro regolare in agricoltura. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa a cui stanno lavorando la Regione, con l’Agenzia Piemonte Lavoro, le Prefetture, l’ispettorato del lavoro, i sindacati, le associazioni datoriali del settore agricolo e le associazioni cooperativistiche. Le finalità sono state condivise in un incontro presso la sede della Regione, alla presenza delle assessore al Lavoro Gianna Pentenero e all’Immigrazione Monica Cerutti, dell’assessore all’agricoltura Giorgio Ferrero, dei rappresentanti di Prefettura e parti sociali.

AL LAVORO PER L’INTESA

“L’intesa a cui stiamo lavorando – spiega Pentenero – si propone di dare una cornice istituzionale, con azioni di coordinamento e controllo da parte degli enti coinvolti, a una serie di attività che in parte si stanno già svolgendo. Nei territori in cui la presenza di lavoratori, molti di origine straniera, disponibili al lavoro stagionale è particolarmente significativa, come nel Saluzzese, intendiamo attivare misure dedicate al collocamento pubblico in agricoltura mettendo a disposizione di lavoratori, aziende e cooperative agricole servizi informativi sulla manodopera e le offerte di lavoro disponibili, con l’obiettivo di snellire le procedure burocratiche per attivare contratti di lavoro e prevenire fenomeni di irregolarità e illegalità”.

SPERIMENTAZIONE DA ADOTTARE

“Il protocollo – aggiunge Cerutti – ci offre l’opportunità di mettere a sistema e consolidare la sperimentazione avviata a Saluzzo, anche sull’accoglienza diffusa, introducendo elementi innovativi nel contrasto allo sfruttamento del lavoro nero che in agricoltura riguarda principalmente lavoratori stranieri”.