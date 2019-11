I mitici anni Novanta di Neja, Lello B. e Ares Favati

Tutto pronto per l‘evento over Trenta in programma oggi in corso Moncalieri

Dalla torinese Neja (Agnese Cacciola) regina della disco music anni Ottanta-Novanta, ai dj Lello B e Ares Favati, sono i protagonisti della serata “I mitici anni Novanta”, organizzata da Torino nel Mondo questa sera dalle 21 al Bamboo Club di corso Moncalieri 145.

L’epoca d’oro che vide la rinascita della disco-music in versione aggiornata e corretta, tornerà dunque sugli scudi, per la gioia di chi ha superato i quarant’anni. Oltre alla regina della musica da ballare, le atmosfere anni Novanta saranno garantite da dj ormai entrati nella leggenda come Ares Favati e Lello B. Tutto, dalla scenografia all’abbigliamento ai colori parlerà rigorosamente “nineties”, per la gioia di chi ha potuto vivere quel periodo musicalmente così creativo.

Una perfetta macchina del tempo che solo la musica con le sue evocative emozioni, è in grado di garantire. Dopo l’apericena ed il concerto, la serata prosegue su tre sale dedicante a diverse atmosfere musicali. Nella Sala Grande spazio al ritmo anni ‘90 e alla musica commerciale, mentre nella sala Latina comandano decisamente bachata, merengue e reggaeton. Nel terzo ambiente, soprannominato The Tunnel, l’attenzione sarà tutta puntata sul progressive anni Novanta. Dunque ce n’è davvero per ogni gusto e tendenza in un sottofondo sonoro sempre di classe e d’autore. Ritmi per palati raffinati, da veri intenditori della notte e della sua vita. E per chi non ha passato i fatidici “anta”, sarà un’occasione per divertirsi con tante novità (345.5924860).