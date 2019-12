I mitici Wham! ancora in pista: ci sono i Faith

Al Bamboo Club di corso Moncalieri 145 l’atteso appuntamento “The Last Friday Before Christmas”

In concomitanza con l’uscita nelle sale italiane (oggi) di “Last Christmas”, la nuova commedia romantica scritta e diretta da Paul Feig, interpretata da Emilia Clarke, Henry Golding ed Emma Thompson e dedicata all’indimenticato successo natalizio degli Wham! che ne dà il titolo, domani sera si terrà, al Bamboo Club di corso Moncalieri 145, l’atteso appuntamento “The Last Friday Before Christmas”, rivolto a tutti i membri della folta Generazione Over 30.

A omaggiare uno dei brani pop più emblematici del Natale, a tre anni dalla scomparsa del suo autore, il cantante, compositore e icona degli anni ‘80 George Michael (morto proprio il 25 dicembre 2016, a soli 53 anni), e a 35 dalla sua irruzione nelle Music Charts di tutto il mondo, vi sarà, infatti, la band tributo dei Faith, la quale animerà la serata proponendo un originale ricordo degli Wham! e dei successi del suo leader.

Il concerto sarà, inoltre, impreziosito da un ricco apericena e da cocktail squisiti, in seguito ai quali sarà, poi, possibile immergersi nelle tre sale del locale caratterizzate ognuna da un sound differente: la Sala Grande, con musica commerciale e revival; la Sala Latina, con salsa, bachata, merengue e reggaeton; e la sala The Tunnel, con house e tech house. Il modo giusto, dunque, per attendere il Natale in un clima di condivisione, allegria e musica. Inizio alle 21 (omaggio donna dopo le 23). Per informazioni e prenotazioni circa l’evento, contattare il 345.5924860.