MiTo entra negli asili e nelle fabbriche

All’ospedale Koelliker il 27 Reeds Sax Quartet suonerà Bach e altri grandi classici rivisitati per sassofoni, mentre le chitarre del duo Cion Zhao attraverseranno pagine di Mozart, Rossini e Piazzolla. Al Cnh Industrial Village di strada Settimo il Philarmonisches Ensemble dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai eseguirà musiche di Schubert, mentre nella chiesa di San Giovanni un’orchestra bizzarra che schiera flauti di tutte le taglie, l’Orchestra Joueurs de Flute, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra Spagna e Brasile. E ancora il Kreisel Trio si esibirà al nido e scuola dell’infanzia De Panis, i solisti della Tempia alla Residenza Buon Riposo, il quintetto di ottoni Torun Brass al Mercato Centrale, e così via, di nota in nota, per due settimane, in tutta la città.

È la musica di MiTo per la Città, la musica al di fuori degli spazi canonici, la musica per chi abitualmente non frequenta le sale da concerto, la musica che «arriva a chi non arriva alla musica». Prende il via oggi il cartellone off di MiTo Settembre Musica, la rassegna nata nel 2009 con l’obiettivo di portare la musica “fuori dal centro”, in periferia, nei luoghi non convenzionali. Ospedali, aree industriali, chiese, teatri, case di riposo, carceri, ambulatori, scuole, case di ospitalità e accoglienza ospiteranno fino al 19 settembre 27 concerti (di cui 17 a ingresso gratuito e 10 al costo simbolico di 3 euro), e 87 momenti musicali, ovvero 20 minuti di buona musica condensati in 8 giorni, a cura di 22 allievi ed ex allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino (archi, chitarre, fiati, vibrafoni e arpe) ai quali si aggiungono per la prima volta 6 musicisti dell’Accademia Stefano Tempia.

«È un cartellone che raccoglie alcuni concerti del programma principale e altri momenti specifici – spiega Nicola Campogrande, direttore artistico di MiTo -. È una musica dell’accoglienza dove i musicisti vanno ad accogliere spunti, suggerimenti, identità di un pubblico particolare. In questo modo si viene a creare un territorio speciale della musica». Territori speciali de la musica saranno anche quelli creati per i bambini. A loro verranno infatti dedicati una trentina di appuntamenti che comprenderanno sei piccoli spettacoli di e con Silvano Antonelli. «Quest’anno abbiamo commissionato una ricerca su MiTo per la città – riferisce Angela La Rotella della Fondazione per la Cultura di Torino, organizzatrice della rassegna -. Verranno fatte delle interviste al pubblico per avere indicazioni sulla tipologia dello stesso, sul numero delle presenze agli appuntamenti musicali, su gradimento e altro al fine di acquisire elementi per migliorare i risultati performativi dell’evento».