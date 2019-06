MMotors, molto più di un’officina ma un luogo in cui le automobili, di tutte le marche, tornano a nuovo. Sia per quanto riguarda la parte meccanica nelle diverse sfaccettature, sia per la carrozzeria. Con sede a Grugliasco, in via Podgora 13, la MMotors nasce e si sviluppa, appunto, dall’esigenza e dalla necessità di offrire ai propri clienti una varietà di servizi professionali completi e rapidi senza dimenticare mai la convenienza e l’economia. Perché si sa, mantenere un’automobile costa, ed è importante che anche la nostra officina di fiducia ne tenga conto. MMotors offre, quindi, un efficiente servizio di riparazione meccanica per auto e veicoli commerciali, diagnosi elettronica, sostituzione gomme ed equilibratura, assetto ruote computerizzato, tagliandi certificati, montaggio impianti a gas, ricarica climatizzatori, montaggio antifurti e sistemi satellitari, servizio revisioni e servizio carrozzeria. Insomma, il luogo giusto per ogni necessità. E c’è di più, perché chi non vuole un’auto propria per tutte le incombenze che ne possono derivare, MMotors propone anche il servizio noleggio auto a breve o lungo termine. Una soluzione cui sempre più persone stanno ricorrendo e che può essere davvero molto vantaggiosa. La formula di noleggio prevede il pagamento di un canone mensile che dipende dal modello di auto scelto (utilitaria, berlina, ammiraglia), dal chilometraggio, dalla durata del noleggio (può essere compreso tra un minimo di 12 mesi a un massimo di 60) e dai servizi aggiuntivi che il cliente decide di attivare in base a quelle che sono le proprie esigenze. La MMotors fa parte di una holding operante nel settore dell’automotive da oltre 10 anni. Vanta un team di esperti nel noleggio volto a esaudire ogni singola richiesta del cliente, sia nella fase di scelta del veicolo, sia nella fase assistenziale, collabora con le migliori aziende del settore quali: Leasys, Arval, Leaseplan, Ald, Athlon e Alphabet. I vantaggi della formula di noleggio sono principalmente di carattere economico, solitamente il noleggiatore è in grado di acquistare veicoli e servizi a condizioni nettamente migliori rispetto al singolo pertanto ottiene una economia di scala tale da poter proporre al proprio cliente un risparmio considerevole. Il vantaggio è anche operativo, il noleggiatore si preoccupa di tutte le incombenze, e amministrativo, il cliente riceve una sola fattura riepilogativa che comprende già tutte le voci di spesa ed indica il canone totale suddiviso fra costi operativi e servizi. Il noleggio a lungo termine non è una operazione finanziaria pertanto non comporta alcuna segnalazione presso la Centrale Rischi.

L’officina, infine, si avvale delle più moderne attrezzature e di personale altamente qualificato, costantemente aggiornato attraverso severi corsi di formazione professionale.

Indirizzo: via Podgora 13, Grugliasco, vicino alla fermata Paradiso Metro

Telefono/1: 011.4031645

Telefono/2: 331.2233806

Orario: 8-12,30; 14-18,30; sabato 8-12 (domenica chiuso)

Sito: www.mmotors.biz