Mobilificio Peirotti – Mobili dal gusto raffinato per arredare la vostra casa

Sulla piazza torinese da ben 32 anni, il Mobilificio Pierotti in corso Francia 397, quasi al confine con Collegno, unisce da sempre la gestione familiare ad una grande attenzione per il mercato e per quello che propone. Con un occhio di riguardo per l’arredamento moderno che si coniuga nella sua ampia esposizione in proposte e ambientazioni sempre alla moda e con prezzi vantaggiosi. Cucine e camere da letto, soggiorni e divani, tutto quello che fa arredamento con aggiornamenti continui tratti dalle collezioni e da marchi importanti come Lube ed Eurosedia Design, insieme a molti altri. Ma non è solo nell’assortimento che Pierotti si distingue dalla concorrenza:

«Con i nostri esperti possiamo fare modifiche a mobili già esistenti – spiega Silvana Sona – e ci occupiamo anche dei traslochi oltre che del trasporto mobili in diverse regioni italiane, ma come è già capitato anche fuori dai confini. I nostri preventivi sono sempre gratuiti: una volta prese le misure e consigliato il cliente, grazie ai nostri computer siamo anche in grado di mostrare la progettazione degli interni in tempo reale».

Inoltre per venire sempre incontro alle esigenze dei clienti si praticano finanziamenti, pagamenti rateali e per cifre fino a 2000 euro non è nemmeno necessaria la busta paga.

Il Mobilificio Pierotti è aperto dal martedì al sabato (9-12, 15-19), ma in caso di necessità del cliente, previa prenotazione, si possono prendere appuntamenti anche il lunedì.

Contatti: 011.4032608