MOBILITÀ SOSTENIBILE: PARLARE CON SCENARI PER UNA TORINO MIGLIORE

Il PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile della Città metropolitana) da qui ai prossimi anni cambierà il volto della città. A tal fine è stato affidato a Scenari srl, rinomata società di ricerca e consulenza iscritta all’Assirm, (associazione nazionale che raggruppa i principali istituti di ricerca di mercato in Italia) un servizio di ricerca come l’indagine conoscitiva sulla mobilità delle persone. Lo studio consentirà di conoscere appieno le esigenze in termini di mobilità dei cittadini.

Sono previste interviste rivolte ad un campione di cittadini estratto casualmente da un database e condotte da operatori specializzati operanti sul territorio.

Il primo passo è l’invio via posta ordinaria del materiale informativo dell’indagine, seguito dal contatto telefonico da parte degli operatori, per prendere un appuntamento e realizzare l’intervista vera e propria. Tutti i dati personali, in base al regolamento UE sulla Privacy verranno utilizzati soltanto ai fini dell’intervista e saranno trattati in forma strettamente riservata (quindi senza l’uso del nome o numero di telefono relativo alla persona intervistata).

I partecipanti, in una seconda fase, riceveranno a casa (o via mail) un Buono Spesa o Amazon da 5 euro.

Per saperne di più: Numero verde 800.136026 (attivo dal lunedì al venerdì ore 14-21, sabato 9-14.30).