Modella rapita e segregata in una baita della Val di Lanzo: Herba condannato a 16 anni e 9 mesi

E’ stato condannato a 16 anni e 9 mesi di carcere Lucasz Herba, polacco arrestato nel luglio 2017 per il sequestro della modella inglese Chloe Ayling messo in atto col fratello Michal Konrad, preso in Inghilterra e che sarà presto estradato (dopo una recente decisione dei giudici inglesi).

SEGREGATA IN VAL LANZO

La 20enne, tenuta segregata tra l’11 e il 17 luglio in un appartamento a Milano e poi in una baita isolata a Leime nella Val di Lanzo, fu minacciata, secondo l’accusa, di essere messa all’asta e venduta sul “deep web” come schiava del sesso prima di essere rilasciata. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise di Milano.

ACCOLTE LE RICHIESTE DEL PM

La Corte, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha inflitto a Herba una condanna in linea con la richiesta del pm Paolo Storari, che aveva chiesto per lui 16 anni e 8 mesi con l’attenuante della lieve entità del fatto (le pene per il sequestro di persona a scopo di estorsione arrivano, infatti, fino a 30 anni). I giudici hanno riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche (le motivazioni tra 90 giorni).

IL POLACCO DOVRA’ ESSERE ESPULSO

Il polacco, hanno stabilito i giudici, dovrà essere espulso a pena espiata ed è stato anche condannato al risarcimento in sede civile a favore della modella, a cui è stata riconosciuta una provvisionale di 60mila euro. Stando alle indagini del pm Storari, la modella, assistita come parte civile dall’avvocato Francesco Pesce, venne tenuta segregata tra l’11 e il 17 luglio, prima in un appartamento milanese e poi nella baita isolata, in provincia di Torino.

LA DIFESA DEL CONDANNATO

Alla fine venne liberata dallo stesso Lucasz, un “mitomane avventuriero“, secondo gli inquirenti, che voleva accreditarsi sul “deep web”. Secondo le indagini, i due fratelli avrebbero anche chiesto al manager e ai familiari della ragazza in un primo tempo 300 mila e poi 50 mila dollari, mai ottenuti. Il condannato ha provato a sostenere prima che il rapimento era stato organizzato da una sedicente banda di romeni e poi che la 20enne era d’accordo con lui.