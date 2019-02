Modella rapita e segregata in Val di Lanzo: potrà testimoniare dall’Inghilterra

La modella inglese Chloe Ayling, che venne rapita nel luglio del 2017 a Milano e che venne tenuta segregata per una settimana prima in un appartamento nel capoluogo lombardo e poi in una baita isolata a Leime, nella Val di Lanzo, potrà testimoniare in videoconferenza dall’Inghilterra, senza doversi presentare in aula, nel processo milanese a carico di Michal Konrad Herba, fratello di Lukasz Pawel Herba, già condannato in primo grado a 16 anni e 9 mesi di carcere per il sequestro a scopo di estorsione della ragazza. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Milano respingendo la richiesta della difesa dell’imputato che chiedeva che la giovane, parte offesa nel procedimento ma non parte civile (non ha pagato il legale che la rappresentò nel primo processo e non ne ha nominato un altro), venisse a testimoniare in Tribunale a Milano.

ACCOLTA AL RICHIESTA DEL PM

La Corte ha accolto, invece, la richiesta del pm Paolo Storari di una deposizione in videoconferenza. La data della testimonianza non è ancora stata fissata. Intanto, oggi è proseguito l’esame in aula di molti testimoni dell’accusa, tutti convocati nel processo anche perché la difesa ha chiesto alla Corte di poter sentire tutte le deposizioni in aula, acquisendo solo successivamente i verbali resi in fase di indagini, perché l’imputato non ha avuto modo di leggere gli atti. La modella dopo una settimana venne liberata da Lucasz Herba, un “mitomane avventuriero”, secondo gli inquirenti, che voleva accreditarsi sul ‘deep web’. Secondo le indagini, i due fratelli avrebbero anche chiesto al manager e ai familiari della ragazza in un primo tempo 300 mila e poi 50 mila dollari, mai ottenuti.