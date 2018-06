Modella rapita e segretata in Val di Lanzo: estradato in Italia l’esecutore del sequestro

Rientra oggi in Italia Michal Konrad Herba, 37enne di origini polacche, arrestato nell’agosto scorso, in Inghilterra, a Tividale nelle West Midlands, per aver concorso con il fratello maggiore di Lukasz Pawel Herba nel rapimento e sequestro a scopo di estorsione della modella inglese Chloe Ayling.

SEGREGATA IN UNA BAITA DEL TORINESE

Secondo le indagini della Squadra Mobile di Milano coordinate dal pm Paolo Storari, allora alla Dda, la modella venne tenuta segregata tra l’11 e il 17 luglio, prima in un appartamento milanese, poi in una baita isolata della Val di Lanzo nel Torinese. Alla fine, venne liberata dallo stesso Lucasz, un “mitomane avventuriero”, per gli inquirenti, che voleva accreditarsi sul “deep web“.

LA RICHIESTA DEL RICATTO

I due fratelli, inoltre, avrebbero anche chiesto al manager e ai familiari della ragazza in un primo tempo 300 mila e poi 50 mila dollari, mai ottenuti. Dagli accertamenti è risultato che Michal Konrad Herba, ora estradato dal Regno Unito, era arrivato a Milano il 9 luglio dopo aver acquistato in Polonia la vettura nella quale la vittima è stata trasferita in una baita nel Comune di Lemie (Torino).