Modello di pagamento a tempo. E’ la Ztl serale in piazza Vittorio

La rivoluzione della Ztl centrale di Torino parte da piazza Vittorio Veneto. Non si chiamerà più “Torino Centro Aperto”, ma il nuovo progetto dell’amministrazione Cinque Stelle conserva alcuni nemici del passato, i commercianti, e trova davanti a sé nuovi ostacoli da superare, la Sovrintendenza. «Per realizzare la nuova Ztl serale in piazza Vittorio Veneto mancano due passaggi importanti: il primo è il via libera dalla Sovrintendente alle Belle Arti – ammette l’assessore alla Viabilità e ai Trasporti Maria Lapietra -. Già nel 2006 c’erano stati dei problemi, per questo motivo dovremo decidere con grande attenzione dove piazzare le telecamere». L’incontro con i vertici della sezione Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino è in programma questa settimana e si preannuncia tutt’altro che semplice. Dopodiché ci sarà un appuntamento con i commercianti della piazza e anche qui il terreno è scivoloso. «È una presa in giro che non abbiamo nessuna intenzione di avallare», non ha dubbi il presidente provinciale di Fiepet-Confesercenti, Fulvio Griffa, che rivede nel progetto di istituire nella piazza aulica una Ztl serale dalle 19.30 alle 7.30 alcune reminiscenze del vecchio progetto. «Siamo tornati al principio che per entrare in centro si deve pagare – attacca -. Lo stanno raccontando in modo diverso, ma nei fatti paga sia chi transita, sia chi si ferma. È di nuovo una tassa». Cambia la forma, ma il niet resta.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++