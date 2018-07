Modric gela i tifosi della Juve: “Cristiano Ronaldo non lascerà Madrid”

Luka Modric gela i tifosi della Juventus: “Cristiano Ronaldo in Italia? Vediamo cosa succede, ma personalmente credo che non se ne andrà”. Il regista del Real Madrid e della nazionale croata ha parlato in zona mista dopo la sfida dei Mondiali a Sochi contro la Russia e le sue speranze non collimano con quelle dei sostenitori bianconeri.

“Mi piacerebbe che Cristiano restasse a Madrid perché è il miglior giocatore del mondo. Per noi significa tantissimo, magari potesse rimanere nel nostro gruppo. Se volete la mia opinione, credo che alla fine resterà con noi. Non me lo immagino in nessun altro club europeo”.

Non è chiaro se quello di Modric sia solo un auspicio o se il calciatore abbia avuto modo di sentire Ronaldo nel corso degli ultimi giorni, fatto sta che la sua è una voce fuori dal coro. Tutti a Torino aspettano febbrilmente la definizione della trattativa e non saranno le parole di Modric a smorzare gli entusiasmi.