Moggi è sicuro: “Ronaldo ha già firmato per la Juve. Visite a Monaco”

L'ex dirigente bianconero dà per certo l'arrivo a Torino dell'attaccante dei Blancos. In Portogallo sono altrettanto sicuri: "Annuncio a ore"

Cristiano Ronaldo “ha già firmato” per la Juventus e “ha fatto le visite a Monaco di Baviera”. E’ la convinzione di Luciano Moggi che, su Twitter, dà per certo l’arrivo a Torino dell’attaccante dei Blancos. Moggi, che è arrivato alla convinzione dopo avere parlato “con alcune persone importanti”, fu a un passo dall’ingaggiare Ronaldo 16 anni fa, quando “CR7” era appena 18enne. Il rifiuto di Salas, che doveva essere la contropartita tecnica per chiudere l’affare, fece sfumare tutto.

DAL PORTOGALLO: ANNUNCIO NELLE PROSSIME ORE

Intanto dal Portogallo, il quotidiano Record è sicuro: l’annuncio del passaggio del 5 volte pallone d’oro ai bianconeri è cosa fatta, manca solo l’annuncio, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La prima pagina di Marca, in Spagna, parla invece della rottura tra Cristiano e il Real Madrid: “Se valgo 100 milioni vuol dire che non mi vogliono”, avrebbe detto l’asso portoghese in un incontro a quattr’occhi con Florentino Perez, lamentandosi per l’abbassamento della clausola, originariamente fissata a 1 miliardo di euro.