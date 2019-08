Molesta i clienti di un bar: arrestato, aveva a suo carico ordine di carcerazione

Fermato anche un altro uomo per lo stesso motivo

Un arresto a Torino lo scorso martedì: protagonista un 32enne di origini romene che, visibilmente ubriaco, stava disturbando in continuazione i clienti di un bar di via Giotto, angolo corso Bramante: è stato quindi fermato dagli agenti della Squadra Volante. L’uomo aveva a suo carico diversi precedenti di Polizia, tra i quali un ordine di carcerazione da eseguire.

ARRESTATO 25ENNE, A SUO CARICO ALTRO ORDINE DI CARCERAZIONE

Stessa sorte è toccata ad un 25enne italiano, nella stessa giornata, in piazza Villari: l’uomo è stato fermato perchè in possesso di hashish. Le indagini hanno poi rivelato che l’uomo avesse a suo carico un ordine di carcerazione da eseguire: insieme alla sanzione per detenzione di stupefacente è scattato anche l’arresto.