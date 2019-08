Molestie continue alla sua ex: 34enne arrestato per atti persecutori

Nonostante la loro relazione fosse ormai terminata, ha seguito e infastidito per strada la sua ex fidanzata, a Barriera Milano. Per questo motivo, nel pomeriggio di venerdì scorso, gli agenti della squadra volante della polizia, dopo la relativa segnalazione, sono prontamente intervenuti sul posto.

Quando sono arrivati hanno trovato il protagonista delle molestie, un 34enne di nazionalità marocchina, regolarmente residente in Italia, circondato da alcune persone che lo tenevano lontano dalla sua ex. Quest’ultima ha raccontato ai poliziotti che, sebbene la loro relazione fosse finita da cinque mesi, l’uomo aveva tentato quel pomeriggio l’ennesimo approccio, arrivando a strattonarla in strada. Solo l’intervento di alcuni passanti ha evitato il peggio.

La ragazza aveva sporto denuncia nel mese di marzo e in quella occasione era stato emesso e notificato al 34enne un ammonimento da parte del questore di Torino, un provvedimento più volte disatteso. La donna, infatti, era stata costretta a cambiare più volte domicilio e addirittura aveva deciso di assentarsi dall‘Italia per un periodo di oltre due mesi. L’uomo aveva anche rubato alcuni oggetti alla sua ex, chiedendole di vederlo: è stato arrestato per atti persecutori.