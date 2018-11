Molinette in viola per la Giornata mondiale contro il tumore al pancreas

In occasione della Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas, che si stima nel 2030 sarà la seconda causa di morte per neoplasia al mondo, l’Ospedale Molinette di Torino, questa sera, si è illuminato di viola.

SENSIBILIZZARE E’ NECESSARIO

Iniziativa promossa dalla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, in collaborazione con le Associazioni di pazienti e con la Città della Salute di Torino. Per l’occasione illuminato anche Palazzo Civico. Invece Arona, Cuneo e Novara sono alcune delle altre città piemontesi che partecipano all’iniziativa illuminando di viola i luoghi più rappresentativi. La campagna di sensibilizzazione nasce con l’obiettivo di spingere l’attenzione pubblica ad informarsi riguardo al problema.

UN KILLER SILENZIOSO

Quello al pancreas è un tumore aggressivo, difficilissimo da curare e purtroppo in crescita. Solo il 15-20% dei casi alla diagnosi è operabile ma, nonostante i trattamenti, in Italia il tasso di sopravvivenza a cinque anni è di circa l’8%, mentre è del 19% ad un anno dalla diagnosi. Per questo motivo la migliore arma resta la diagnosi precoce, che, spesso, avviene dopo un lungo periodo durante il quale il carcinoma pancreatico rimane asintomatico. Eppure, la ricerca su questa malattia riceve solo il 2% dei fondi raccolti in Europa contro il cancro.