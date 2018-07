«Mollai tutto per un fidanzato. Adesso mi riprendo Sanremo»

Nel momento in cui Amadeus le ha detto che era la vincitrice di “Ora o mai più” ha avuto un’esplosione di emozioni. La bella Lisa, in coppia con il tutor Marco Masini, vincendo il talent ha un’occasione per tornare alla ribalta, riaccendere i riflettori dopo il secondo posto a Sanremo Giovani nel ’97, il terzo fra i Big dell’anno successivo e il successo in Francia, gli album, i singoli e i musical. «Tante persone mi scrivono che non vedevano l’ora di risentirmi cantare – racconta -. Non ho maschere, né filtri, sono una ragazza normalissima che riversa le sue emozioni nella musica. Non mi sono mai risparmiata, non ho mai cambiato faccia, nemmeno all’apice del successo ho mai negato un sorriso o un abbraccio». Quarantun anni, single, ha davanti a sè un futuro pieno di sorprese.

Lisa, come ha vissuto questo ritorno sulle scene?

«È stata una bella sorpresa. Da questo programma mi aspettavo tanto, ma è riuscito a darmi ancora di più. Mi sono rispecchiata nel titolo, nella filosofia del “carpe diem” e nella possibilità di esprimere quello che sono davvero come persona. E poi c’è il canto, che è la mia vita. “Ora o mai più” mi ha dato l’opportunità di essere me stessa al cento per cento».

Al di là del contratto discografico in palio, a un mese di distanza cosa ha rappresentato la vittoria dello show di Raiuno?

«La mia vittoria è stata quella di riuscire a trasmettere, sia a chi ho di fronte che alle persone dall’altra parte dello schermo, tutta la voglia di vivere che ho dentro. Ogni volta che rivedo un po’ della mia emozione negli occhi della gente, sento di essere riuscita a centrare il mio obiettivo. È lo scambio di energia che conta, il resto sono solo numeri che lasciano il tempo che trovano».

Come ama definirsi?

«La ragazza di ogni giorno, che sale sul palco e porta questo suo “ogni giorno” anche lì. Sono una persona semplice che tiene alle cose vere della vita e che nonostante le importanti soddisfazioni, i successi, gli incontri con Bocelli, Pavarotti, Celine Dion, ho sempre voluto mantenere la serenità e la tranquillità mentale, fondamentali per affrontare la quotidianità».

Che ricordi ha di Sanremo, del palco dell’Ariston?

«Una grande emozione unita a un’enorme soddisfazione. Ogni volta che mi rivedo mi faccio tenerezza: ero giovanissima. Ricordo l’applauso e l’affetto del pubblico che non è mai venuto meno».

L’errore più grande della sua carriera?

«Aver accantonato per anni il sogno della musica perché me lo aveva chiesto un fidanzato: chi ti ama non ti tarpa le ali, vola insieme con te».

Chi le piace tra i giovani cantanti?

«Emma e Alessandra Amoroso. Ci mettono cuore e anima».

Un cantante rap?

«Jovanotti, Fedez, J-Ax».

Circola voce che avrebbe partecipato ai provini per la prossima edizione di “Talee quale show”…

«No comment».

Le piacerebbe tornerebbe in gara al Festival?

«Assolutamente sì».

Vuole mandare un messaggio a Claudio Baglioni?

«Claudio, preparati. La canzone è bellissima, spero possa piacerti».