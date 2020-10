E’ il momento dei ballottaggi. Venaria e Alpignano alle urne

Seggi aperti oggi e domani per scegliere il nuovo sindaco

Oggi fino alle 23, e domani, dalle 7 alle 15, i cittadini di Venaria e Alpignano saranno chiamati a ripresentarsi alle urne per eleggere il loro nuovo sindaco dopo, rispettivamente, sedici e nove mesi di commissariamenti causati dall’interruzione anticipata dei precedenti governi cittadini. La vera incognita di questo ballottaggio sarà l’affluenza alle urne, molto alta al primo turno vista anche la concomitanza con il referendum sul taglio del numero di parlamentari che ha “convinto” tanti cittadini ad andare a votare proprio per questo motivo. Ad Alpignano il 61.93% degli aventi diritto, mentre a Venaria ha votato il 65.38%. A Venaria la sfida vede da una parte Fabio Giulivi, 38 anni, candidato della coalizione di centrodestra: al primo turno ha ottenuto il 41.81%. Dall’altra, Rossana Schillaci, 36 anni, candidata della coalizione di centrosinistra: per lei il primo turno si è concluso con il 32.37% dei consensi.

