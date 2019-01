Moncalieri, 15enne pestato da un ubriaco che gli aveva chiesto le sigarette

Ha chiesto una sigaretta a un ragazzo di 15 anni alla fermata dell’autobus di corso Roma, a Moncalieri, per poi aggredirlo sotto l’effetto dell’alcol: un uomo di 43 anni, di cittadinanza italiana, è stato arrestato dai carabinieri.

Le accuse nei suoi confronti sono di lesioni, minacce, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. A scatenare la rabbia incontrollabile dell’uomo, la risposta del ragazzo alla sua richiesta: “Non ce le ho le sigarette”.

Il 15enne, picchiato selvaggiamente dall’uomo, è stato trasportato in ospedale per le cure e qui gli sono state riscontrate varie fratture, giudicate guaribili in trenta giorni. Al momento dell’arresto l’aggressione si è scagliato anche contro i militari, riportando lesioni guaribili in dieci giorni.