Moncalieri, acquista farmaci con ricette contraffatte per rivenderli: arrestata 45enne [VIDEO]

Sono stati allertati da diverse segnalazioni di farmacisti della cintura sud di Torino, insospettiti dal fatto che una donna avesse ordinato un particolare farmaco, il Rivotril, con una ricetta che non sembrava regolare.

Per questo motivo i carabinieri di Moncalieri hanno bloccato una donna di 45 anni, residente nel capoluogo, fermandola all’uscita di una farmacia. Nell’auto della stessa sono state trovate diverse ricette contraffatte e circa un centinaio di scatole del medesimo farmaco.

Il Rivotril è un ansiolitico che può essere acquistato in esenzione ticket ma che abbinato ad alcol o ad altri farmaci costituisce un’economica alternativa alle droghe. Evidentemente, l’acquisto con ticket alterato era finalizzato a una successiva rivendita. Le indagini sono tuttora in corso per costruire l’intera filiera della spaccio di psicofarmaci.