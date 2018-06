Moncalieri, carte carburante clonate per fare benzina gratis: truffa da 50mila euro a un’azienda

Tre persone arrestate per utilizzo indebito di carte di pagamento. Sequestrato il kit da clonazione

Tre persone sono state arrestate a Moncalieri per una truffa da 50mila euro ai danni di un’azienda specializzata nel collaudo di prototipi. E’ stata la ditta a rivolgersi ai carabinieri, quando si è accorta di un buco considerevole nella contabilità.

LA TRUFFA.

I tre avevano clonato le carte carburante aziendali per garantirsi rifornimenti di benzina gratis. I militari della compagnia di Moncalieri hanno sequestrato anche il kit da clonazione, comprendente programmi software e carte vergini. I tre sono finiti in manette per utilizzo indebito di carte di pagamento.