Moncalieri, corsi di primo soccorso e uso dei defibrillatori organizzati dal Lions Club all’istituto Majorana

Moncalieri – Al liceo Majorana sono iniziati 12 corsi di primo soccorso e di pratica per l’uso del defibrillatore tenuti della Croce Rossa, precisamente da Silvia Bellinvia e Viviana Garis, e organizzati dal Lions Club.

Al termine dei corsi verrà dato ai partecipanti, ovvero insegnanti, allievi e esterni, un patentino di abilitazione riconosciuto dall’Autorità sanitaria regionale. In questo modo i “patentati” potranno intervenire in caso di necessità nelle scuole, manifestazioni o altre situazioni di emergenza.

La presentazione dei corsi è avvenuta in occasione della prima giornata di lavoro, il 23 gennaio, in cui hanno partecipato il secondo vicegovernatore Giancarlo Somà, il presidente di Zona Francesco Nazzaro del Club Moncalieri Castello, l’Officer distrettuale in Area Medica il dottor Paolo Ventura, nonché ideatore e anima del Campus medico, Bruno Prosio presidente del Club Moncalieri Host, Guido Gonella presidente della sezione moncalierese della Croce Rossa con alcuni suoi medici, la dottoressa Valeria Fantino, preside del liceo Majorana e la professoressa Garbossa, vicepreside.

I corsi, che continueranno negli altri plessi scolastici del territorio, sono possibili grazie alle donazioni raccolte durante l’ultimo Campus medico organizzato dal Lions Club Moncalieri Host in collaborazione con i Lions Club Moncalieri Castello e il Lions Club Sciolze. Alcuni dei defibrillatori in dotazione alle scuole dell’istituto comprensivo sono stati donati dai Lions lo scorso anno.