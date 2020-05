Moncalieri, due arresti e due denunce per droga: sequestrato mezzo chilo di hashish e marijuana

Serie di operazioni contro lo spaccio di droga a Moncalieri e nelle cittadine limitrofe. Negli ultimi due giorni i carabinieri della locale stazione hanno fermato quattro spacciatori, eseguendo due arresti ed effettuando due denunce. Sequestrati, inoltre, più di 500 grammi di droga, tra hashish e marijuana.

Un 54enne di nazionalità italiana, in particolare, è stato fermato in strada a Moncalieri con due etti di hashish in tasca, mentre a casa i carabinieri hanno trovato varie dosi di hashish e marijuana oltre a denaro contante e un bilancino di precisione. Non è servito all’uomo lanciare la droga dal finestrino della macchina per evitare l’arresto.

A Villastellone, poi, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Moncalieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 25 anni per possesso di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, alla guida di una Mini Cooper, non si è fermato al posto di blocco ed è scappato. Dopo un lungo inseguimento sulla SP 393 da parte dei carabinieri, il fuggitivo è stato bloccato a Villastellone e arrestato. Durante la fuga, il 25enne ha lanciato un pacchetto dal finestrino, contenente oltre 150 grammi di marijuana che è stata poi recuperata.

A Beinasco, infine, i carabinieri hanno fermato un 36enne e un 25enne con addosso, complessivamente, circa 50 dosi di marijuana. Entrambi sono stati denunciati per possesso di droga.