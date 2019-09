Moncalieri, esplode tubo dell’acqua: bus finisce contro le auto in sosta per evitare la voragine

Esplode un tubo dell’acqua proprio mentre passa, che, poi, finisce contro le auto in sosta nel tentativo di evitare la voragine formatasi. E’ successo all’alba, intorno alle 5:30, in strada Genova, a Moncalieri.

Il pullman, che non era in servizio a quell’ora, stava trasportando alcuni dipendenti Gtt al capolinea per l’inizio dei turni. Disagi per diversi residenti, che, dopo aver sentito il ‘botto’ causato dall’impatto del bus contro i veicoli parcheggiati, sono rimasti senz’acqua. Sul posto carabinieri e tecnici Smat.